Calciomercato Inter, due giocatori saluteranno in estate: Marotta ha deciso

Marotta prende in mano la situazione per creare una nuova Inter

L’Inter di Inzaghi vorrebbe provare a concludere la stagione nel miglior modo possibile. L’obbiettivo principale è entrare a fare parte delle quattro squadre che giocheranno la Champions League la prossima stagione mentre nelle altre competizioni può succedere di tutto nell’arco dei 180 minuti. Va pianificato, però, anche il mercato estivo dei nerazzurri che mai come quest’anno appare complicato.

Dumfries in Premier, Correa cerca destinazione

Il primo nome pronto a salutare sembra essere quello di Denzel Dumfries. L’olandese ha mercato soprattutto in Premier League e di fronte ad un’offerta di almeno 50 milioni Marotta potrebbe decidere di farlo partire. Discorso diverso, invece, per Joaquin Correa. L’argentino ha poco mercato ma non fa più parte del progetto nerazzurro e si potrebbe scegliere di farlo partire solo in prestito per liberarsene.