Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri sul futuro di Vlahovic | C’è l’offerta

Brutte notizie per i tifosi della Juventus poiché, secondo le ultime indiscrezioni della stampa inglese, Dusan Vlahovic potrebbe cambiare squadra a breve. L’attaccante ex Fiorentina potrebbe trasferirsi in Premier League, più precisamente a Londra.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Vlahovic

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Dusan Vlahovic sarebbe pronto ad accettare l’offerta dell’Arsenal. L’attaccante serbo aveva rifiutato l’offerta dei Gunners in passato (nonostante la Fiorentina avesse accettato l’offerta degli inglesi), ma ora la certezza quasi assoluta di poter giocare ad alti livelli in Champions League, sembra aver convinto il giocatore a trasferirsi a Londra. La Juventus per ora attende la proposta giusta per poter lasciar partire l’attaccante, proposta che per ora non sembra sia ancora arrivata da parte dei londinesi.