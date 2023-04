Calciomercato Juventus, il centrocampista torna e lascia: Galatasaray sulle sue tracce

Tanto del mercato che vorrà fare la Juventus in estate lo sapremo dopo la sentenza del 19 aprile. Intanto non resta ai bianconeri che provare a raccogliere più punti possibili in campionato e provare a vincere l’Europa League. Non dimentichiamo che anche una vittoria della Coppa Italia consentirebbe l’accesso a una competizione europea. In estate ci sarà il rientro di giocatori in giro per l’Europa in prestito.

Galatasaray su Zakaria

Tra questi prestiti occhio al futuro di Denis Zakaria. Lo svizzero ha avuto una stagione travagliata al Chelsea dove né Tuchel prima e né Potter dopo lo hanno mai preso in considerazione. Chissà se il nuovo allenatore dei Blues deciderà di puntarci ma intanto il Galatasaray ci ha puntato gli occhi addosso e vorrebbe intavolare una trattativa con la Juventus per acquistarlo in estate.