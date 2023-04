Calciomercato Juventus, una clausola spinge il centrocampista da Allegri

Il sogno di mercato della Juventus e di Massimiliano Allegri per il centrocampo bianconero è da sempre Sergej Milinkovic-Savic: il serbo è considerato l’uomo giusto per la mediana bianconera, anche se la cifra chiesta da Lotito in questi anni è sempre stata fuori mercato.

Calciomercato Juventus, ipotesi rinnovo con clausola per Milinkovic

Come riportato da Tuttosport, Lotito rischia di perdere Milinkovic concretamente a zero nella prossima stagione, qualora il Sergente rifiutasse ogni eventuale proposta. L’ultima del patron della Lazio prevede un rinnovo contrattuale con inserimento di una clausola da 40 milioni per facilitarne la cessione senza trattare con la società. la Juventus continua a seguire l’evolversi della vicenda in attesa di capire se c’è la possibilità per affondare il colpo da novanta e portare il Sergente ai piedi della Mole.