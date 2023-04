Calciomercato Lazio, Lotito si gioca l’ultima carta per Milinkovic | I dettagli

Visto l’ottimo trend in questo campionato, Lotito e Tare stanno pianificando le prossime mosse considerato che i biancocelesti l’anno prossimo potrebbero giocare la Champions League, competizione che non ti aspetta, soprattutto se ora Sarri può contare su 13-14, titolari, un po’ pochi per chi giocherà, a prescindere il piazzamento 3 competizioni. Non ci sono solo però gli acquisti da sistemare, perchè in ballo c’è sempre il rinnovo di Milinkovic-Savic.

Calciomercato Lazio, Lotito chiama Milinkovic: il punto

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” infatti, nelle prossime settimane si continuerà a discutere il futuro del serbo, con la Lazio che rilancerà una proposta da 4 milioni di euro netti fino al 2025, anche se potrebbe(come accaduto per Dybala) esserci l’inserimento di una clausola rescissoria favorendo però club come Manchester United, Arsenal e Juventus, che sono da tempo sul calciatore.