Calciomercato Milan, Maldini ha pronto il colpo in canna a centrocampo | Pioli da l’ok

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe molto vicino a portare in rossonero Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza di contratto. Nelle ultime ore il Milan avrebbe accelerato le trattative con l’entourage del calciatore, anche se manca l’accordo sull’ingaggio.

Calciomercato Milan, duello con la Roma per il centrocampista

Aouar sarebbe un ottimo ingaggio per la rosa del Milan, poiché è relativamente giovane, essendo egli classe 1998, ed ha una grande esperienza internazionale. Il problema maggiore riguarda l’ingaggio, poiché il centrocampista algerino vorrebbe guadagnare 5 milioni a stagione, mentre il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 3 milioni di euro. Considerando la situazione contrattuale del calciatore, sono tante le squadre ad essersi interessate a lui, tra cui la Roma, il Betis e l’Eintracht Francoforte. Non sarà dunque facile per i rossoneri assicurarsi il cartellino dell’algerino.