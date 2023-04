Calciomercato Milan, Origi via | Maldini prepara lo scambio in Premier League

Il Milan a fine stagione potrebbe salutare Divock Origi: il centravanti belga non ha convinto in questa prima stagione in rossonero, complici anche i numerosi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo in questi mesi. Maldini e Massara stanno valutando la possibilità di inserirlo in uno scambio in Inghilterra.

Calciomercato Milan, ipotesi scambio Origi-Scamacca con il West Ham

Come riportato da calciomercato.it, la dirigenza rossonera starebbe pianificando uno scambio che vedrebbe Origi vestire la maglia del West Ham e, appunto, Scamacca quella del Milan, arrivando a conseguire due obiettivi contemporaneamente: una plusvalenza e l’aggiunta di un altro giovane talento alla rosa di Pioli.