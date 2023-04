Calciomercato Roma, offerta monstre dall’Arabia Saudita: le ultime

Si riaccendono le voci sul mercato della Roma dopo la bella vittoria in casa contro la Sampdoria. Tiago Pinto sta muovendo i primi passi per iniziare a stabilire delle trattative per riuscire a portare in estate giocatori validi per le richieste di Mourinho. L’ultimo nome fatto è stato quello di Rav van den Berg, difensore olandese classe 2004 che quest’anno ha finora raggiunto 16 presenze nello Zwolle. Ma oltre ai giocatori c’è un’importante novità sul tecnico portoghese.

Roma, Mourinho nel mirino della Nazionale

A quanto pare nelle ultime ore sembra sia uscita l’indiscrezione che vedono Josè Mourinho protagonista di un’offerta monstre. Sono ben due. La Nazionale Saudita e l’Al Hilal Riyadh, pronte a riempire d’oro il tecnico lusitano che intenzionato, però, a rimanere “vivo” in Europa.