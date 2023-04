Cremonese-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Cremonese–Fiorentina, seconda semifinale di Coppa Italia, è in programma questa sera allo Zini di Cremona alle 21. I lombardi, sorpresa assoluta della competizione dopo aver eliminato il Napoli e la Roma, cercano l’impresa contro i viola di Italiano. Ancorati all’ultimo posto con 13 punti e la zona salvezza troppo distante, i grigiorossi di Ballardini hanno l’occasione riscattare un’intera stagione tramite la Coppa Italia, raggiungendo la finale di Roma del prossimo 24 maggio. La Fiorentina, invece, in grande condizione in campionato e in corsa sia in Coppa Italia che in Conference League, parte con i favori del pronostico. Il match sarà disponibile in tv su Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Cremonese-Fiorentina, probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano.