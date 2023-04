Ventottesimo turno nel segno di Leao

Giornata all’insegna del Milan e del suo attaccante di riferimento tornato improvvisamente sui livelli dello scorso anno; malissimo tutta la difesa partenopea e Lukaku che fallisce occasioni clamorose contribuendo all’ennesimo capitombolo dell’Inter.

PORTIERI – Si confermano anche questa settimana tra i migliori con un bel 6,5 lo juventino Szczesny ed il laziale Provedel, entrambi all’ennesimo “clean sheet”; con loro anche il gigliato Terracciano che raggiunge la stessa media. A livello prestazionale bene anche Falcone ed Onana, penalizzati però dalla rete subita (5,5 di fantamedia). Giornata negativa per Meret che pur strappando la sufficienza piena (voto 6), risulta il peggiore per il fantacalcio con un perentorio 2 di fantamedia a causa del poker incassato al Maradona. Poco meglio Silvestri (fm 2,5), Carnesecchi e Ravaglia, quest’ultimi con un 3 in fantapagella.

DIFENSORI – Nuovo exploit per Posh che, dati alla mano, è la più grande rivelazione dell’anno tra i difensori; per lui un bel 7,5 che l’ennesima prodezza balistica (la quinta in campionato!) catapulta a 10,5 di fantamedia. Alle sue spalle si piazza Lazaro, fm 7,5 grazie all’assist per la rete di Sanabria. Ottimo rendimento, con un bel 7 in pagella ma senza bonus, per Parisi, Calabria e Llorente. Da dimenticare la domenica dell’intera retroguardia partenopea che piazza ben 4 rappresentanti negli ultimi posti di giornata: Di Lorenzo, Kim, Rrahmani con 4 (numero sinistramente ricorrente) e Mario Rui con 4,5. Peggio di loro soltanto Caldara (3 per via dell’autorete) e Murillo che arriva al 3,5 a causa del doppio giallo.

CENTROCAMPISTI – Il milanista Diaz si dimostra un’ottima spalla per Leao e con un gol ed un assist tocca quota 12 risultando il migliore di giornata nel ruolo di centrocampista; il bolognese Moro ed il romanista Wijnaldum gli fanno da “damigelle” d’onore con un bel 10,5 a testa. Scende di colpo il rendimento di Lobotka che con un secco 4,5 (5 e malus ammonizione) risulta il peggiore del turno nella zona nevralgica del campo al pari dell’udinese Pereyra.

ATTACCANTI – Come anticipato nel titolo è Leao il dominatore della giornata. La sua doppietta stende il Napoli a domicilio e gli regala una fantamedia da favola: 14! Alle sue spalle si arrampicano Boga, Barrow e Dybala, tutti con un bel 10,5 grazie alle reti realizzate nei rispettivi incontri. Decisamente negativa, e non è la prima volta, la prestazione di Lukaku, gigante coi piedi di argilla, che rimedia un 4,5 persino generoso al termine di una gara nella quale fallisce l’inenarrabile. Stessa media per Gaich (5 e malus ammonizione), mentre Colombo e Correa si fermano al 5.