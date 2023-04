Manchester United-Brentford, probabili formazioni e dove vederla

United chiamato al riscatto e ai punti Champions

Manchester United–Brentford, match valido per il recupero della 25esima giornata di Premier League, è in programma questa sera all’Old Trafford di Manchester alle 21. United chiamato al riscatto, dopo la brutta sconfitta contro lo Newcastle, e alla ricerca di tre punti fondamentali per restare ancorati alla zona Champions. Il Brentford, tra le sorprese della stagione di Premier League, al settimo posto, a sole 7 lunghezze dal quarto posto, è a caccia di un altro risultato positivo per la zona Europa. Manchester United-Brentford verrà trasmesso in esclusiva TV su Sky Sport Uno e in streaming su Now TV e Sky GO.

Manchester United-Brentford, probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Shaw, Martinez, Varane, Dalot, Sabitzer, McTominay, Rashford, Fernandes, Antony, Weghorst. Allenatore: Ten Hag.

Brentford (3-5-2): Raya, Mee, Pinnock, Jansson, Henry, Jensen, Norgaard, Damsgaard, Hickey, Toney, Mbeumo. Allenatore: Frank.