Milan, Messias c’è mentre Ibra lavora a parte: il punto in vista dell’Empoli

Vincere contro l’Empoli per passare una Pasqua più sereni. Questo è l’obbiettivo che si è imposto il Milan dopo la vittoria sul Napoli. Stefano Pioli valuta la possibile formazione anti-Empoli facendo riferimento a chi potrà avere a disposizione. Messias ha completamente recuperato e sarà a disposizione per la sfida di venerdì mentre Brahim Diaz sta facendo lavoro personalizzato dopo un problema muscolare accusato nella partita del Maradona. Secondo quanto riporta il club rossonero sia Ibrahimovic che Kalulu stanno eseguendo un iter di recupero e restano in dubbio per il match contro l’Empoli.