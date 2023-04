Perquisite le sedi di Roma, Lazio e Salernitana | La serie A trema di nuovo

Ecco il comunicato della Procura di Roma che oggi ha indagato come un fulmine a ciel sereno su Roma, Lazio e Salernitana. “Nell’ambito di una indagine sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di taluni calciatori, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione di questa Procura hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della AS Roma SpA. Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021. Il provvedimento in esecuzione è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari (peraltro tuttora in corso), allo stato delle attuali acquisizioni probatorie ed è doveroso sottolineare che, sino a un giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza”.

Secondo quanto riportato dall’Ansa nell’ambito dell’inchiesta dove sono comparsi i nomi del presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin, l’ex proprietario James Pallotta fino ad arrivare al presidente della Lazio, Claudio Lotito, e al direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare, assieme ad altre cinque persone.