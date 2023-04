Perugia-Reggina, probabili formazioni e dove vederla

Perugia–Reggina, questa sera al Renato Curi di Perugia alle 20.15, è il match valido per il recupero 29esima giornata di Serie B. L’incontro, inizialmente in programma lo scorso 9 marzo, era stato rinviato a seguito degli eventi sismici che avevano coinvolto l’Umbria. Il Perugia di Castori, reduce da un periodo positivo, prova ad allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out. La Reggina, invece, con soli 6 punti in 11 partite cerca risposte importanti per restare nei play-off. Perugia-Reggina sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Perugia-Regina, le probabili formazioni

Perugia (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi; Luperini; Matos, Di Serio. All. Castori

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec. All. Inzaghi