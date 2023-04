West Ham-Newcastle, le probabili formazioni e dove vederla

West Ham–Newcastle, match valido per il recupero della settima giornata di Premier League, si giocherà questa sera alle 21 all’Olympic Stadium di Londra. Gli Hammers, 14esimi in classifica, cercano punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione, attualmente distante soltanto un punto. Newcastle, terzo e forte della bella vittoria contro il Manchester United, prova ad allungare sulle rivali in zona Champions. Sarà possibile seguire il match in diretta tv esclusiva su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K e in streaming su NOW TV e SKY GO.

West Ham-Newcastle, probabili formazioni

West Ham (4-2-3-1): Fabianski, Kehrer, Zouma, Aguerd, Emerson, Soucek, Rice, Bowen, Paquetá, Benrahma, Ings. Allenatore: Moyes.

Newcastle (4-3-3): Pope, Trippier, Schär, Botman, Burn, Longstaff, Guimaraes, Willock, Murphy, Isak, Saint-Maximin. Allenatore: Howe.