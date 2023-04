Calciomercato Inter, due nerazzurri pronti a lasciare Milano | I nomi

Dopo la sfida con Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia, sfida di altissima tensione e che ha generato tantissime polemiche, la società nerazzurra torna ora ha pensare alla prossima sessione di mercato estiva e alle future mosse da attuare. Per l’Inter, il prossimo calciomercato sarà inciso profondamente dal fatto se la squadra di Simone Inzaghi riuscirà, o meno, a superare i quarti di finale di Champions League, contro il Benfica. Il passaggio del turno potrebbe risultare fondamentale per il prossimo mercato nerazzurro perché inciderebbe, positivamente, moltissimo sulle tasche del club, che andrebbe a guadagnare moltissimi soldi. Le prime mosse che Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando di compiere, al termine della stagione, sarebbero quelle di iniziare dalle cessione di due giocatori per aumentare i soldi nelle casse del club. I giocatori in questione sarebbero Denzel Dumfries e Joaquin Correa.

Calciomercato Inter, la situazione Dumfries

Per quanto riguarda Denzel Dumfries, l’esterno olandese, arrivato due anni fa a Milano per sostituire Hakimi, sta faticando molto in questa stagione, un po’ come tutta l’Inter in generale, a trovare spazio e continuità con Inzaghi, viste anche le prestazioni negative che ha registrato quando è stato schierato titolare. Sull’ex PSV le voci di mercato principali arrivano dalla Premier League, dove soprattutto il Manchester United vorrebbe puntare sul giocatore per la prossima stagione. La sua valutazione di mercato, che ne fa l’Inter, è di almeno 50 milioni di euro, che sarebbero un vero toccasana per le casse del club. Il giocatore stesso sta spingendo sempre di più per una cessione e la percezione è che l’olandese potrebbe abbandonare Milano al termine della stagione.

Il punto su Correa

L’altro indiziato numero uno per sfoltire la rosa e guadagnare una discreta cifra è Joaquin Correa. In rosa nerazzurra dall’agosto del 2021, l’attaccante argentino, fortemente voluto da Inzaghi che l’aveva anche allenato alla Lazio, pagato complessivamente una cifra sui 30 milioni di euro, non è mai riuscito a lasciare il segno e a conquistare il popolo interista. Così, anche per lui, il futuro sembra ormai scritto: la partenza, che sembrerebbe la scelta migliore per entrambe le parti, è ormai sicura. Resta da vedere se l’ex Lazio partirà definitivamente o solamente in prestito.