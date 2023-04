Calciomercato Inter, stoccata del Chelsea per il talento ecuadoregno

Con l’esonero di Graham Potter, il Chelsea è più indaffarato che mai nel trovare un sostituto che trasmetta all’intera squadra nuovo entusiasmo e nuova grinta per ripartire. Ciò nonostante il club inglese sposta i radar anche nel mercato riguardante i calciatori, non soffermandosi solo sul discorso legato all’allenatore. Sebbene Todd Boehly, padron del club londinese, avesse già speso circa 281 milioni di euro nella passata sessione di mercato, sembrerebbe pronto a non avere alcuna remora sul discorso spese. Purtroppo per l’Inter però, questa nuova spinta d’investimento mirata ad aggiudicarsi alcuni profili giovani e talentuosi da parte dei Blues, potrebbe in un certo senso tagliare fuori i nerazzurri da alcuni discorsi. Uno di questi riguarda il nuovo astro nascente Kendry Paez.

Calciomercato Inter, quei 20 milioni che mettono fuori gioco i nerazzurri

Dire che Paez è giovane è pressoché riduttivo. Con i suoi 15 anni infatti rappresenta un’opportunità più unica che rara per moltissimi club europei. Non a caso anche l’Inter aveva messo gli occhi su di lui ma stavolta ad arrivare primi sembrerebbero essere proprio gli inglesi del Chelsea. A dare conferma di ciò poi, ci sarebbe pronta un’offerta di 20 milioni che attende soltanto di essere accettata dal club per il quale Paez gioca, ossia l’Independiente del Valle, squadra militate della massima serie del campionato ecuadoregno. Nerazzurri fuori dai giochi quindi così come altri top club europei che avevano puntato a lui.