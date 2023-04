Calciomercato Juventus, il bomber pronto a partire

Una notizia di poco fa da ormai per certa la partenza della punta bianconera Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo approdò alla Juventus circa una anno e mezzo fa, per una cifra pari a 70 milioni e stipulando un contratto che lo avrebbe legato al club torinese fino al 2026. Da lì in poi le cose però non sono andate come ci si sperava. Il bomber serbo tra problemi fisici e prestazione non proprio del tutto convincenti, non è riuscito nel tempo ad imporsi come leader all’interno della squadra allenata da mister Allegri. La sua avventura nella nostra serie A sembra dunque prossima alla conclusione, anche in virtù del si che il diretto interessato avrebbe detto ad una squadra interessata a lui da tempo.

Calciomercato Juventus, futuro in Premier, tagliate fuori Bayern e Real

Stando a quanto riportato da Fichajes.net, giornale calcistico spagnolo, Dusan avrebbe accettato di trasferirsi in Inghilterra tra le file dell’Arsenal. I Gunners che stavano sulle sue tracce da tempi non sospetti, avrebbero infatti pronta un’offerta di circa 80 milioni la quale servirà alla Juventus o per fare cassa o meglio ancora per reinvestire nella prossima sessione di mercato che inizierà il primo luglio. E a proposito di primo luglio, sembrerebbe proprio questa la data nella quale l’attaccante serbo si troverà a Londra per la firma del suo nuovo contratto. Se tale indiscrezione trovasse poi conferma, di conseguenza le altre contendenti interessate ad aggiudicarsi le prestazioni del classe 2000, verrebbero automaticamente tagliate fuori da ogni discorso. Bayern Monaco e Real Madrid prime fra tutte.