Calciomercato Juventus, la Premier chiama l’attaccante: Allegri aspetta l’alternativa

Dopo aver archiviato, momentaneamente, la pratica Coppa Italia, con l’andata della semifinale, che ha visto protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri sfidare l’Inter di Simone Inzaghi, finita 1-1, a Torino la dirigenza bianconera torna concentrata sulle questioni extracampo. Oltre alle questioni giuridiche legate alla penalizzazione, Gianluca Ferrero, presidente del club, e Maurizio Scanavino, direttore generale, devono pensare anche al calciomercato, visto che la fine della stagione è ormai alle porte. La Juventus si era interessata, come possibile colpo per l’attacco, a Rasmus Hojlund. Il ragazzo prodigio dell’Atalanta, però, a suon di gol e prestazioni eccelse, sta attirando su sé stesso gli occhi di tuti big club europei, che stanno spingendo sempre di più per cercare di assicurarsi il gioiello bergamasco.

Calciomercato Juventus, la situazione Hojlund

Con un Dusan Vlahovic che fatica ha ritornare sé stesso e ha ritrovare il feeling con il gol, la Juventus si era mossa prematuramente sul mercato cercando un suo possibile sostituto per la prossima stagione; il nome in questione sarebbe stato appunto quello di Hojlund. L’attaccante danese, per lui finora 7 reti e 3 assist in 24 apparizioni in Serie A, si sta rendendo sempre più protagonista della stagione dell’Atalanta, complice il grande rapporto con Gasperini, attirando così gli occhi di tutte le big europee. Non solo le presenze in Italia però, visto che l’ex Sturm Graz in due presenze con la Danimarca nella pausa nazionali per le qualificazioni al prossimo europeo, ha siglato 5 gol in sole 2 partite: numeri da record. Così, sul portentoso attaccante bergamasco, arrivano voci che è desiderato soprattutto in Premier League, dove Arsenal, Chelsea e Manchester United avrebbero messo nel mirino Hojlund. La Juventus se vorrà quindi provare ad assicurarsi il gioiello danese, dovrà entrare prepotentemente nella trattativa e sborsare parecchi milioni di euro per assicurarsi niente meno che uno dei maggiori talenti del calcio italiano: Rasmus Hojlund.