Calciomercato Milan, ritorno alla carica da parte del club spagnolo

La recente goleada del Milan ai danni del Napoli ha gettato una bella iniezione di fiducia nell’intero ambiente rossonero. Pioli ha ricevuto ottime conferme dal campo proprio da i due calciatori che in questo momento stanno catalizzando le attenzioni di mezza Europa. Si tratta di Rafael Leao e Brahim Diaz. Entrambi andati a segno contro i partenopei, adesso si vedono corteggiati come non mai da una grande squadra spagnola che a quanto pare sembrerebbe realmente intenzionata a fare sul serio: il Real Madrid.

Calciomercato Milan, un doppio k.o. che obbligherebbe ancor di più a cercare attaccanti

Su Brahim Diaz vige ancora tantissima incertezza. Soprattutto in virtù di un eventuale controriscatto pari a 27 milioni nelle mani dei ‘blancos’. Leao invece è diventato l’oggetto del desiderio dei madridisti. Non a caso Florentino Perez, padron della società della capitale ispanica, avrebbe pronta un’offerta pari a 70 milioni che garantirebbe il cartellino del portoghese. L’idea del Real è quella di portare la coppia Diaz-Leao tra le proprie file. Ovviamente molto dipenderà da vari fattori. In primis dalla questione legata al rinnovo dell’attaccante rossonero. Rinnovo che ancora stenta ad arrivare a causa di accordi che non soddisfano in pieno entrambe le parti. Poi resterà da valutare il verdetto che darà la stagione in corso e se eventualmente il Milan riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions. Sulla base di queste considerazione poi verranno fatte tutte le ipotesi del caso. Una cosa resta certa, una probabile partenza di Leao obbligherebbe ancora di più la squadra allenata da mister Pioli a correre nel riprogettare completamente l’intero reparto offensivo.