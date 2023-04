Calciomercato Milan, sirene inglesi per l’attaccante: Maldini e Massara hanno già deciso

Nonostante la stagione ancora in gioco, con il Milan che deve guadagnarsi un posto in Champions League e deve giocare gli attuali quarti di finale della competizione, in Casa Milan si inizia già ha programmare il calciomercato della prossima stagione. I primi obbiettivi di Paolo Maldini e Frederic Massara saranno quelli di sfoltire la rosa da quei giocatori di troppo che si sono rivelati deludenti e poco funzionali per il gioco del mister Stefano Pioli. Uno di questi nomi è quello di Divock Origi. L’attaccante è molto corteggiato all’estero e potrebbe facilmente lasciare il Milan già a fine stagione, dopo soltanto un anno in rossonero.

La relazione tra Origi e il Milan

Divock Origi è arrivato a Milano lo scorso 5 luglio, quando ha lasciato il Liverpool dopo ben tantissimi anni in maglia Reds, e dopo aver vinto tantissimi trofei tra cui una Premier League e una Champions League. Su l’attaccante belga vi erano tantissime aspettative, che poi, sfortunatamente per il Milan, non sono mai state ripagate in campo dal giocatore. Origi, che compirà 28 anni il prossimo 18 aprile, ha subito nel corso della stagione moltissimi infortuni e problemi fisici che l’hanno rallentato e tormento spessissimo. Basti pensare che il giocatore ha tardato la sua preparazione estiva con il resto della squadra, sempre a causa di un problema fisico. Per lui, ad oggi, in tutte le competizione disputate, i minuti complessivi ammontano a soli 811′, in cui ha trovato solamente 2 reti e fornito un assist.

Calciomercato Milan, sirene inglesi chiamano Origi

Per questa serie di motivi, l’attaccante, ormai ai margini del progetto di Pioli, verrà quasi sicuramente venduto in estate. Su di lui, infatti, sono molti i club che vorrebbero acquistarlo in estate. Le voci maggiori arrivano dal suo ex campionato, la Premier League, dove Origi è ancora stimato e ben visto. West Ham, Crystal Palace e Aston Villa sono i club che spingono maggiormente per un possibile futuro acquisto del giocatore. Il Milan sarebbe disposto, soprattutto, a trattare con gli Hammers, per cercare di far rientrare nella trattativa anche l’altro attaccante, italiano, Gianluca Scamacca, e scambiarlo così per Origi, aggiungendo magari un compenso economico. Oltre dall’Inghilterra, il belga attira voci anche dalla Turchia, visto che il Galatasary sarebbe interessato al giocatore. Anche questa prospettiva piacerebbe al Milan, che spererebbe di far rientrare nella trattativa Nicolò Zaniolo. La destinazione finale di Origi resta ancora un rebus, ma una cosa è ormai certa: Divock Origi lascerà quasi sicuramente il Milan a fine stagione.