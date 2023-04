Calciomercato Napoli, la Premier piomba sul difensore di Spalletti | Pronta l’offerta

Nonostante la sconfitta col Milan rimane straordinaria la stagione del Napoli fino a questo momento. È logico che dopo un’annata di questo calibro diversi giocatori partenopei sono richiestissimi all’estero. Tra questi c’è il difensore rivelazione del campionato ossia Kim Min-Jae, ex difensore del Fenerbahce che non sta facendo rimpiangere Koulibaly.

Interesse per Kim, pronta l’offerta della Premier

Sul coreano c’è un’interesse forte da parte della Premier League. Dopo Koulibaly, quindi, un altro difensore del Napoli potrebbe approdare in Inghilterra. Manchester United, Liverpool e Tottenham sarebbero disposti a pagare i 45 milioni della clausola presente nel contratto di Kim. Per evitare questa beffa, la dirigenza partenopea starebbe provando a ottenere il rinnovo del ragazzo. In caso di partenza, per sostituirlo il primo nome è Tiago Djalò.