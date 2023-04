Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano sul futuro di Mourinho

Il futuro di Josè Mourinho alla Roma ancora non è certo: il tecnico portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024, ma dall’estero continuano a rimbalzare le voci di interessamenti di top club per lo Special One.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: contatti tra Mourinho e il Chelsea

Il Chelsea ha scelto Frank Lampard come allenatore fino al termine della stagione: nel frattempo, però, la proprietà dei Blues lavora alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione: secondo il sito spagnolo relevo.com, oltre alle opzioni Nagelsmann e Luis Enrique, ci sarebbero anche Nuno Espirito Santo e proprio José Mourinho. Il Chelsea, infatti, avrebbe contattato l’attuale tecnico giallorosso, che già in passato in due occasioni ha allenato il club di Londra.