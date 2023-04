Calciomercato Roma, il jolly di Mourinho vicino al rinnovo | Le ultime

Sono giorni complicati in casa Roma, dove tiene banco i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza per quel che riguarda il caso plusvalenze. Anche se è una situazione spinosa bisogna comunque tornare al lavoro e pensare ai contratti di alcuni giocatori in scadenza.

Calciomercato Roma, El Shaarawy resta nella Capitale

Tra questi c’è Stephan El Shaarawy, l’uomo in più di Mourinho. Il Faraone è tornato dalla Cina nel gennaio 2021 e il tecnico portoghese lo ha sempre elogiato per la sua disponibilità e professionalità. L’esterno italiano è in scadenza a giugno e la volontà di rimanere a Roma c’è tutta e le possibilità di trovare un accordo ci sono tutte visto che il ragazzo non ha grandi esigenze.