Calciomercato Roma, la strategia per trattenere il centrocampista: le ultime

Pinto studia la strategia per acquistare il centrocampista

La Roma torna a fare i conti con il mercato e l’importante sarà mantenere i punti fermi. La situazione dei giallorossi non è delle migliori visto il FFP, perciò sarà una sessione che, come ha detto Pinto, basata su prestiti o parametri zero. L’intento, però, è quello di tenere ben saldo a Trigoria gli attuali giocatori della rosa tra cui il centrocampista olandese.

Roma, Pinto vuole riscattare Wijnaldum

L’obiettivo del ds della Roma è quello di acquistare a titolo definitivo Gini Wijnaldum, dal PSG. Il riscatto del giocatore è fissato ad 8mln di euro ma i giallorossi proveranno a chiedere uno sconto visto, anche, l’infortunio che ha tenuto il campione fuori dal campo per 6 mesi. Pinto “giocherà” sul fatto dei buoni rapporti tra i club, ma il vero problema che rimane è l’ingaggio del giocatore, a cui è stato chiesto di ridurlo per rimanere a Trigoria.