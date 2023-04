Caso Plusvalenze, accusate Roma, Lazio e Salernitana: ecco cosa rischiano

Nella giornata di ieri c’è stato il mandato di perquisizione da parte della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. L’accusa per i giallorossi è di false comunicazioni sociali e dichiarazioni fraudolente mediante falsa fatturazione mentre per Lotito e la sua Lazio l’accusa è di emissioni di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni fraudolente con uso di fatture per operazioni inesistenti. I calciatori in questione sono 18: 7 per la Lazio e 11 per la Roma per un totale di 42 milioni e mezzo tra cui qualcuno trasferitosi alla Salernitana e per questo motivo è indagato il club campano.

Cosa rischiano i club coinvolti

Essendo le accuse rivolte alle cinque stagioni comprese tra il 2017 e il 2022 la Salernitana non dovrebbe rischiare nulla visto che la nuova proprietà è esclusa da qualsiasi responsabilità. Discorso diverso per Roma e Lazio che, se le indagini portassero a delle “violazioni gestionali” per iscriversi al campionato, ecco allora che si rischierebbe l’esclusione dal campionato anche se vista la cifra in ballo difficilmente si arriverà a questa accusa. Se invece si dovesse arrivare a parlare di “mancata lealtà” sia Roma che Lazio rischierebbero una penalizzazione in classifica come successo alla Juve.