Intervista da Italia Football TV, l’ex capitano dell’Inter Marco Materazzi ha parlato del suo rapporto con Josè Mourinho.

“Mourinho era speciale, sapeva i nomi di tutti i nostri figli e delle nostre mogli. Nessun altro l’ha mai fatto con me. Per me non era una sorpresa, ma per mia moglie sì: quando la incontrò le disse “ciao Daniela”. Il saluto con abbraccio a Madrid? Gli dissi “vaffanculo” perché mi lasciava con Benitez (ride, ndr)”, ha raccontato.