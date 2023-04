Stangata per la Juventus in Coppa Italia

E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito ai fatti di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Pesante stangata per i bianconeri che perderanno un giocatore fondamentale per numerose partite.

Juventus, tre giornate di squalifica per Cuadrado

Juan Cuadrado è stato squalificato per 3 giornate, una giornata invece per Samir Handanovic e Romelu Lukaku. Inoltre, chiusa per un turno la Tribuna Sud dell’Allianz Stadium.