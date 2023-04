Calciomercato Inter, incerto il futuro del bomber: gli aggiornamenti

È evidente che l’attaccante belga sia reduce da prestazioni tutt’altro che positive, il suo futuro è incerto e a determinarlo potranno essere le due panchine delle squadre a cui è legato di più: Chelsea e Inter.

Inter, Lukaku tra Inzaghi e Conte

Con la prima Lukaku ha ancora un contratto da rispettare, in cui però potrebbe trovarsi ad essere un separato in casa; in caso l’attaccante ritrovi Conte a Milano allora l’ago della bilancia rimarrebbe verso una conferma di un ulteriore prestito oneroso, si parla di circa 20mln di euro, per cercare di ritrovare l’intesa dell’anno dello scudetto. L’unica cosa certa è che il belga dovrà dare continuità a prestazioni positive, altrimenti rischia di far finire la sua seconda avventura nerazzurra nel peggiore dei modi.