Calciomercato Inter, Retegui: “Nulla di concreto ancora con i neroazzurri”

Una lunga intervista quella di Mateo Retegui alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi più caldi, ovviamente, quelli legati al futuro.

Calciomercato Inter, Retegui: “I più grandi sono in Europa”

In estate arriverà la chiamata dall’Europa.

“Sì, il presidente Melaraña ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto. A me piace molto l’idea, è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, i più grandi sono in Europa”.

Non ce n’è uno di club a cui guarda con più attenzione? Si parla dell’Inter molto interessata a prenderla.

“Non c’è niente di concreto e non so cosa stia succedendo, è papà che si sta occupando del futuro. Io con la testa sono al 100% sul Tigre. Giovedì esordiamo nella Copa Sudamericana in casa contro i brasiliani del San Paolo, poi domenica saremo in trasferta contro il Godoy Cruz. La mia attenzione è tutta qui”.

Se in Argentina il derby è tra Boca e River, in Italia c’è quello tra Inter e Milan, che stanno pensando a lei.

“Non so se sia vero. Ripeto, se ne sta occupando mio papà con i dirigenti del Tigre”.