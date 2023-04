Calciomercato Juventus, il terzino pronto a lasciare i bianconeri: in arrivo 15 milioni

Luca Pellegrini vuole restare alla Lazio. E’ questa l’intenzione del terzino romano voluto da Sarri a gennaio nonostante proprio l’allenatore toscano lo stia usando con il contagocce considerato anche l’ottimo andamento di Marusic, che proprio dall’ex Juventus è considerato una certezza.

Calciomercato Juventus, Pellegrini vuole la Lazio

L’ex calciatore della Roma aldilà del prezzo potrebbe essere riscattato interamente dai biancocelesti per 15 milioni di euro pagabili in 5 anni, anche se Lotito vorrebbe uno sconto, come scritto da “Il Corriere dello Sport”.