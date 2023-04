Calciomercato Juventus, si allontana il centrocampista che piace ad Allegri

Il centrocampista argentino Mac Allister si era messo in mostra alla grande durante il Mondiale vinto in Qatar. Su di lui anche l’interessamento della Juventus per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, si allontana Mac Allister

A quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com, il classe 1998 del Brighton Alexis Mac Allister, sarebbe conteso a suon di milioni tra Arsenal, Liverpool e Manchester United, e che quindi con molta probabilità allontana definitivamente la pista del suo approdo alla Juventus.