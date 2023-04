Calciomercato Lazio, Lotito rischia la beffa: Inter in agguato

Oltre alla lotta sul campo per un posto in Champions League anche sul mercato la sfida sta diventando sempre più interessante. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito seguiva Retegui fin dallo scorso gennaio quando ancora nessuno lo conosceva. Per la dirigenza biancoceleste, l’argentino sarebbe l’ideale sia per il presente che per il futuro post-Immobile.

Calciomercato Lazio, Inter in vantaggio per Retegui

Dopo l’exploit in Nazionale, la concorrenza dell’Inter è forte e i nerazzurri nelle ultime ore sarebbero in vantaggio sul giocatore. Ricordiamo che la valutazione di Mateo Retegui si aggira intorno ai 15-20 milioni.