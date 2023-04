Calciomercato Lazio, Sarri vuole il regista | Tare ha pronto il colpo per il centrocampo

Tare individua Jordi Clasie come rinforzo per il centrocampo

Una delle priorità per il mercato della Lazio è il regista, e Maurizio Sarri vuole uno sforzo da parte della Società, soprattutto se dovesse centrare la qualificazione in Champions League: serve un profilo da alternare a Cataldi per riportare Vecino nel suo ruolo naturale di mezzala.

Calciomercato Lazio, Sarri vuole Clasie dell’Az Alkmaar

Dopo la richiesta troppo alta per Maxime Lopez del Sassuolo, proposto Jordy Clasie, studiato da Sarri nel doppio confronto con l’AZ Alkmaar in Conference League. Era stato accostato al club biancoceleste anche in precedenza. Ha un passato con Southampton, Bruges e Feyenoord. 31 anni, la scadenza del contratto è al 2024 e questo aspetto tiene basso il prezzo del suo cartellino. La Lazio può provarci in estate.