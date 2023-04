Calciomercato Milan, i ‘Blancos’ richiamano Brahim Diaz | Pronta l’offerta

Come riportato oggi da Tuttosport, in casa Milan si torna a parlare del futuro di Brahim Diaz che potrebbe essere lontano da Milano.

Calciomercato Milan, Diaz verso il ritorno | I dettagli

Il Real Madrid, infatti, starebbe però pensando di riportare il calciatore in terra spagnola visto che l’ottima stagione del trequartista potrebbe far comodo agli spagnoli sia come alternativa ai big o sia da mettere sul mercato. Il calciatore era arrivato in maglia rossonera due anni fa per 22 milioni di euro.