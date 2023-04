Calciomercato Roma, Friedkin ha deciso per la panchina giallorossa

La panchina della Roma è un tema centrale nei pensieri del presidente Dan Friedkin: il patron americano è intenzionato a continuare con Josè Mourinho, forte del contratto che lega il portoghese ai giallorossi fino al 2024, ma nel frattempo si guarda intorno nel caso Mou comunicasse a fine stagione di voler andare via.

Calciomercato Roma, Friedkin vuole un top sulla panchina giallorossa

Come riporta Il Tempo, in caso di punti di vista troppo distanti, che porterebbero alla separazione tra la Roma e lo Special One, a Trigoria le idee sono chiare: il livello del tecnico deve restare alto. Tra i tecnici liberi e pronti a sposare nuovi progetti c’èNagelsmann (contattato già nel marzo 2021 prima che il Bayern pagasse la clausola per liberarlo dal Lipsia) appena esonerato, per arrivare poi a Pochettino, Zidane, Luis Enrique e, infine Antonio Conte.