Calciomercato Roma, nuova idea per la fascia: in dubbio il rinnovo del terzino

La Roma torna a parlare di mercato, ma soprattutto di rinnovi. Tanti sono i giocatori che andranno in scadenza e Pinto dovrà valutare chi farà parte del futuro e chi no. Leonardo Spinazzola è uno di questi, il suo contratto scadrà a giungo del 2024 e la Roma ancora non si è fatta sentire. Ricordiamo che l’esterno è un classe 93 e l’obiettivo dei giallorossi è anche quello di ringiovanire la rosa.

Roma, idea Grimaldo

Con il futuro ancora incerto di Leonardo Spinazzola, i giallorossi hanno in mente già il sostituto. Si tratta di Alejandro Grimaldo, esterno in uscita dal Benfica, pronto a prendere il posto di uno dei pupilli di Mourinho. Leonardo continua ad avere molti estimatori e potrebbe partire per una cifra tra i 10 e i 15 milioni. Non prima di provare a portare la Roma in Champions.