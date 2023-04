Inter, rispunta Investcorp | I dettagli

Possibile cessione in estate dell'Inter

Nelle ultime ore, come riportato da Il Sole 24 Ore, Investcorp si è rifatta sotto per cercare di acquisire l’Inter di proprietà di Zhang.

Inter, allo studio cordata del Bahrein

Già dallo scorso Novembre il gruppo aveva manifestato il suo interesse per l’acquisizione dell’Inter, ma l’operazione si era poi successivamente fermata. Come noto da tempo, Zhang ha dato l’incarico alla banca statunitense Raine della cessione dell’Inter, e negli ultimi giorni le voci si sono intensificate sempre di più. Il gruppo del Bahrein rappresenta una delle aree geografiche vicine al Golfo Persico che, per ora, è rimasta esclusa dai grandi investimenti nei maggiori campionati europei di calcio.