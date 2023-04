Juventus, a parità di reato condanne diverse

Quello che è successo nel match di Coppa Italia tra Juventus e Inter rimbomba ancora nell’aria. I cori razzisti contro Lukaku sono stati indecenti, e da condannare pienamente, ma adesso la domanda sorge spontanea: perché la Juventus subito penalizzata ed altre società hanno una pena sospesa?

Juventus, ricorso per la squalifica?

Ebbene si, dopo la condanna immediata sul caso delle plusvalenze, un’altra condanna immediata è arrivata alla Juventus: quella sul caso razzismo nei confronti di Lukaku: curva Sud chiusa un turno. Quello che lascia perplessi è la velocità con cui è arrivata la sentenza. La Lazio ha una pena sospesa e in altri casi, vedi i cori razzisti verso Vlahovic e Kostic nel match di ritorno di campionato contro l’Inter, non è stato alzato tutto questo polverone mediatico. Ripeto gesto che va punito, ma la Juventus si era già messa in moto per trovare e punire i colpevoli, ma questo non è bastato per non far scattare una immediata condanna.