Lecce-Napoli, le ultimissime sulle formazioni sulle formazioni

Cambi per Spalletti in vista della Champions

Diversi cambi in casa Napoli in vista dei quarti di Champions contro il Milan. Spalletti ridisegna la formazione azzurra con Meret tra i pali, Kim e Juan Jesus in difesa, Mario Rui e capitan Di Lorenzo sulle fasce, solito centrocampo a tre con i titolarissimi Anguissa, Lobotka e con Elmas a sostituire Zielinski; in attacco l’insostituibile Kvaratskhelia con Lozano a sostegno di Simeone. Cambi anche in casa Lecce. Baroni scegli Ceesay con Strefezza e Di Francesco in attacco; Maleh, Hjulmand e Gonzalez a centrocampo.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti