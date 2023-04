Lecce-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli per reagire dopo la sconfitta con il Milan, il Lecce per uscire dal momento nero

Lecce–Napoli, incontro valido per la 29esima di Serie A, è in programma questa sera, alle 19, al Via di Mare di Lecce. Gli azzurri, privi di Osimhen, provano a reagire dopo la brusca frenata del Maradona contro il Milan. Spalletti cerca punti per chiudere quanto prima la pratica scudetto e per suonare la carica in vista dall’importantissimo e storico quarto di Champions di mercoledì sera, proprio contro i rossoneri. Un Lecce provato da un periodo altamente negativo quello che si presenta di fronte ai partenopei, che, seppur ancora a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione (8 punti di vantaggio sul Verona), non trova la vittoria dallo scorso 19 febbraio contro l’Atalanta. Nell’andata, dello scorso 31 agosto, gli uomini di Baroni hanno fermato il Napoli al Maradona con un pareggio per 1-1 con reti di Elmas per gli azzurri e Colombo per i salentini.

Lecce-Napoli, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Dove vederla:

L’incontro sarà disponibile in esclusiva su DAZN (in streaming e sul canale 214 del decoder di Sky) con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Dario Marcolin.