L’Inter non vince più: finisce 1-1 contro la Salernitana

Inizia la 29a giornata di Serie A con il match tra Salernitana e Inter.

Gosens apre le marcature, Ochoa strepitoso

Pronti via ed è subito 0-1 Inter: troppo lo spazio concesso a Robin Gosens, al 6′, che con freddezza la mette all’incrocio di sinistra, dove il portiere non può arrivare. Salernitana che sembra abbastanza stordita dall’inizio gara dell’Inter ed infatti altra occasione al 26′ per Lukaku, ma una grande parata di Ochoa fa rimanere invariato il risultato. Altra parata strepitoso di Ochoa al 32′, questa volta su un gran colpo di testa di Correa. Da questo momento in poi l’Inter si abbassa un pò troppo e la Salernitana cerca di alzare il baricentro, andando con Coulibaly ad un buon tiro, ma che Onana para senza grandi problemi, ma in pieno recupero arriva la più grande occasione della partita: cross interessante spiove in area sulla testa di Romelu Lukaku che schiaccia bene all’angolino basso di sinistra ma Ochoa si supera ancora una volta e riesce miracolosamente a non subire il secondo gol.

Tante occasioni ma il risultato resta invariato

Il secondo tempo riprende sulla falsa riga del primo ed è subito grande occasione Inter: Barella mira la porta e da fuori area sgancia un tiro che si stampa sul palo di sinistra. La partita si accende e le squadre iniziano a creare occasioni da una parte e dall’altra: prima l’ennesima occasiona per Lukaku che colpisce il palo a portiere battuto, poi al 71 traversa per Dia. Tante occasioni sprecate per l’Inter e alla fine arriva la beffa con una traiettoria strana di Candreva che batte Onana, non incolpevole.

TABELLINO

SALERNITANA (3-4-1-2): 13 Ochoa, 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola (21′ st Troost-Ekong); 2 Bronn (1′ st Dia), 18 Coulibaly (21′ st Nicolussi Caviglia), 10 Vilhena (35′ st Bohinen), 3 Bradaric; 87 Candreva, 20 Kastanos (39′ st Botheim); 99 Piatek. A disp.: 1 Fiorillo, 33 Sepe, 6 Sambia, 8 Bohinen, 9 Bonazzoli, 11 Botheim, 14 Valencia, 15 Ekong, 29 Dia, 39 Iervolino, 41 Nicolussi Caviglia, 66 Lovato. All. Sousa.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella (22′ st Brozovic), 14 Asllani (22′ st Gagliardini), 22 Mkhitaryan, 8 Gosens (30′ st Dimarco); 90 Lukaku (39′ st Dzeko), 11 Correa (22′ st Lautaro). A disp.: 1 Handanovic, 40 Botis, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 32 Dimarco, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 95 Bastoni. All. Inzaghi.

Reti: 6′ pt Gosens, 44′ st Candreva

Ammoniti: Coulibaly, De Vrij, Gagliardini

Recupero: 2′ pt, 4′ st