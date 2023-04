Milan-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Il Milan sfida l’Empoli a San Siro

Milan-Empoli, match valido per la 29esima giornata di Serie A, è in programma questa sera alle 21 a San Siro. Il Milan a caccia di continuità. Dopo lo 0-4 di Napoli, gli uomini di Pioli provano a prendersi altri tre punti fondamentali per la zona Champions. L’Empoli, invece, forte dalla vittoria di lunedì sera contro il Lecce, cerca un risultato positivo anche a San Siro per allontanarsi ulteriormente dal Verona e chiudere la pratica salvezza.

Milan-Empoli, probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Giroud, Leao. All. Pioli

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

Dove vederla:

L’incontro sarà trasmesso in diretta sia su DAZN che su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).