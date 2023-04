Milan, Leao dalla panchina contro l’Empoli?

Stasera andrà in scena l’anticipo della giornata di Serie A tra Milan ed Empoli. Il Milan deve confermare l’ottima vittoria contro il Napoli, ma con qualche problemino.

Milan, Leao non è a rischio per la Champions League

Stasera il talento portoghese dovrebbe partire dalla panchina, dopo che, come riferito dal Corriere della Sera, ieri si è allenato a parte. Nulla di preoccupante, soprattutto in vista della partita in settimana di Champions League contro il Napoli. Chissà che non sia fatto proprio per far riposare Leao e farlo splendere in Champions come la scorsa settimana al Maradona.