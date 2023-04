Napoli, Osimhen assenza pesante | Arrivano aggiornamenti sul rientro in campo

Il Napoli non può fare a meno di Victor Osimhen: l’assenza del centravanti nigeriano si è fatta sentire nella pesante sconfitta contro il Milan, e per questo motivo Luciano Spalletti è impaziente di riavere l’attaccante a disposizione per l’andata dei quarti di finale di Champions League proprio contro i rossoneri.

Napoli, martedì ci sarà il controllo decisivo per Osimhen

Come riporta la Gazzetta dello Sport, le condizioni del nigeriano migliorano giorno dopo giorno. Infatti, il dolore sembrerebbe ormai svanito, ma la società azzurra attende gli esami per capire l’entità del problema. Il controllo decisivo sarà fatto martedì, quindi solo allora il tecnico saprà se il classe 1998 è disponibile per l’andata dei quarti di finale di Champions League a San Siro.