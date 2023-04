Salernitana-Inter, Inzaghi sorprende tutti | Le ultimissime

Niente turnover per Inzaghi in vista dai quarti di Champions contro il Benfica. Per i nerazzurri torna Onana tra i pali, con Darmian, De Vrij e Bastoni nella difesa a tre; a centrocampo confermato lo stesso trio visto in Coppa Italia contro la Juventus. Tornano Dumfries e Lautaro Martinez dal 1′.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. Allenatore: Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martinez. Allenatore: Inzaghi.