Salernitana-Inter, probabili formazioni e dove vederla

L’Inter alla ricerca dei tre punti a Salerno

Salernitana-Inter, match valido la 29esima giornata del campionato di Serie A, è in programma questo pomeriggio alle 17 allo stadio Arechi di Salerno. L’Inter, in grande difficoltà, è obbligato scrollarsi da dosso il difficilissimo periodo in cui si trova, anche in vista dall’imminente quarto di Champions contro il Benfica. Un marzo da incubo per i nerazzurri reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. La Salernitana, pur essendo al quinto risultato utile nelle ultime cinque di campionato (una vittoria e quattro pareggi), cerca punti importanti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, distante 9 lunghezze. Nell’andata, dello scorso 16 ottobre, l’Inter ha avuto la meglio sulla formazione campana imponendosi per 2-0 con reti di Lautaro e Barella.

Salernitana-Inter, probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi.

Dove vederla:

L’incontro sarà disponibile in esclusiva su DAZN (in streaming e sul canale 214 del decoder di Sky) con telecronaca Stefano Borghi e commento tecnico di Simone Tiribocchi..