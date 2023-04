Serie B: anche il Parma a rischio penalizzazione

Il Parma ha versato in ritardo i contributi IRPEF

Anche il Parma, dopo la Reggina è a rischio penalizzazione in classifica. Infatti, come riporta Tuttosport, il club gialloblu avrebbe omesso di versare i contributi IRPEF entro la data del 16 Marzo.

La Covisoc ha accertato l’omesso pagamento, ma a quanto pare come riporta il club posseduto da Krause, i versamenti sarebbero stati fatti in ritardo il 30 Marzo.

La Covisoc ha anche rilevato che tutti i precedenti versamenti sono stati fatti nei tempi e modi prestabiliti dall’art. 85 part. B del NOIF. In base a questo potrebbe scattare per il Parma una penalizzazione di un punto in classifica, anche se il ritardo nel pagamento sarebbe stato fatto in buona fede.