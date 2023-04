Siviglia-Celta Vigo, probabili formazioni e dove vederla

Il Siviglia prova ad allontanarsi dalla zona salvezza

Siviglia-Celta Vigo, match valido per la 28esima giornata de LaLiga, è in programma questa sera alle 21 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Il Siviglia, reduce dalla vittoria fondamentale contro il Cadice, prova ad ottenere altri tre punti importanti per allontanare lo spauracchio retrocessione. Il Celta Vigo, in tutt’altra condizione, cerca una nuova vittoria per dare continuità allo straordinario momento (sei vittorie nelle ultime otto) e per avvicinarsi alla zona Conference League. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN con la telecronaca di Alessandro Rimi.

Siviglia-Celta Vigo, probabili formazioni

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrovic; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordan, Pape Gueye, Rakitic; Lamela, Bryan Gil, En-Nesyri.

CELTA VIGO (4-4-2): Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Núñez, Galán; Carles Pérez, Beltrán, Tapia, de la Torre; Iago Aspas, Haris Seferovic.