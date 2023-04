Spalletti: “Fondamentale vincere oggi. Ora sotto con la Champions”

Queste le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo la vittoria al Via del Mare contro il Lecce:

Una bella reazione dal punto di vista dell’atteggiamento.

“Era fondamentale vincere oggi, per preparare bene la prossima. Spirito corretto e carattere giusto, venendo a Lecce giocando una gara per vincerla, senza valutare la forza dell’avversario e il loro momento. Ce la siamo giocata a testa alta, vincendo una partita importantissima per il futuro”.

In vista della Champions, la preoccupa la qualità del gioco?

“I voli transoceanici che hanno affrontato i nostri nazionali non sono uguali agli altri, sono tornati davvero un po’ stanchi. Dovevamo vincere questa partita per rimettere a posto alcuni tasselli. Sono convinto che continueremo a fare bene, perché questi tre punti ci permettono di lavorare con maggiore serenità. Era una trasferta insidiosa, contro una squadra che veniva da cinque sconfitte, poi quest’ambiente è molto passionale e caldo e riesce a trasmettere tanto alla squadra. Vincere questa partita ci permette di essere sereni per il futuro. La nostra squadra ha qualità differenti e a volte dobbiamo pensare se è il caso di tornare indietro o provare a sfondare. È stata una partita vera e di carattere e noi siamo stati presenti”.

Com’è stata la partita di Elmas in mezzo al campo?

“Lui ha grande entusiasmo nel giocare e ha tanta disponibilità per la squadra. È un giocatore che ha qualità da vendere, ma a volte corre troppo e diventa meno lucido, ma per me ha fatto una buonissima partita. Anche gli altri hanno fatto la partita che dovevano fare. Oggi abbiamo scaricato troppo e il Lecce è bravo lì ad attaccare, così ci hanno dato poco spazio per giocare”.

L’ultima azione, dove l’arbitro ha fischiato la fine, è un’immagine che si porterà dietro?

“È un atteggiamento importante perché indica che si vuole sfruttare qualsiasi occasione, anche a gara ormai vinta. Vittoria importante perché alimenta il nostro sogno, che è ancora vinta”.

Se le dico che lo scorso anno questa partita non l’avreste vinta, è d’accordo?

“Sì, può essere. Perché in queste partita conta anche il grande carattere che ci metti e serve vincere anche partite come questa. La squadra mentalmente è molto sana e, soprattutto contro squadre come questa, difficilmente abbiamo sbagliato prestazione”.